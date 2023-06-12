Перехід війни на російську територію збільшив економічні проблеми Москви, - Bloomberg

Як зазначає видання, збитки тьмяніють порівняно з величезними людськими жертвами та економічним спустошенням, яке Росія завдала Україні. Проте, за оцінками Bloomberg Economics, спалах повномасштабних бойових дій у регіонах, що межують з Україною, може знизити і без того мізерний прогноз зростання Росії до 0,8% у 2023 році.

Білгородська область неодноразово зазнавала обстрілів та вторгнення з боку України повстанців, які брали участь у тривалих боях з російськими військами. Повідомлялося про удари дронів у таких містах, як Курськ, Краснодар та Воронеж, на додаток до атаки, спрямованої проти Москви минулого місяця.

"Всі, хто знаходиться поряд із зоною бойових дій, їдуть або думають про це, - сказав Євген Гонтмахер, економіст і колишній урядовець. - Це довгострокові наслідки - навіть за сприятливого розвитку подій люди навряд чи повернуться швидко".

Тисячі людей у Білгородській області переїхали до тимчасових притулків, рятуючись від насильства, або були переведені в інші райони країни місцевою владою. У місті Шебекіно, де знаходиться відомий у Росії виробник макаронних виробів, влада пообіцяла фінансову допомогу місцевим фабрикам, які були змушені припинити роботу через втечу співробітників.

Масштаб проблем

За даними Bloomberg Economics, оскільки в прикордонних регіонах проживає 10-та частина населення країни, що налічує 143 мільйони людей, спалах повномасштабних бойових дій почне позначатися на економічному зростанні Росії вже в третьому кварталі.

Банк Росії прогнозує, що цього року економіка зросте на 2% і досягне довоєнного рівня до кінця 2024 року в міру послаблення впливу санкцій, тоді як Мінекономіки очікує на зростання ВВП більш ніж на 1%. Річний спад ВВП Росії сповільнився третій квартал поспіль мінус 1,9% за перші три місяці цього року.

За словами Тетяни Орлової, економіста Oxford Economics, до 1,7% споживання домогосподарств у Росії може бути порушено безпосередньо, якщо бойові дії поширяться на Білгородську, Курську та Брянську області.

Посилення заворушень у прикордонних регіонах усуне місцеву економіку з розвитку на виживання, а відтік мешканців із зони бойових дій та шкоду інфраструктурі додадуть витрат, вважає Наталія Зубаревич, спеціаліст з регіонів Росії Московського державного університету. "Загалом виходить неприємна картина", - сказала вона.