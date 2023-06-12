Перехід війни на російську територію збільшив економічні проблеми Москви, - Bloomberg

Вторгнення президента Володимира Путіна в Україну коштувало Росії десятки мільярдів доларів, оскільки санкції тиснуть на її економіку, а державні доходи різко скорочуються. Тепер, коли конфлікт перейшов на російську територію, ціна війни, напевно, зросте ще більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає видання, збитки тьмяніють порівняно з величезними людськими жертвами та економічним спустошенням, яке Росія завдала Україні. Проте, за оцінками Bloomberg Economics, спалах повномасштабних бойових дій у регіонах, що межують з Україною, може знизити і без того мізерний прогноз зростання Росії до 0,8% у 2023 році.
Білгородська область неодноразово зазнавала обстрілів та вторгнення з боку України повстанців, які брали участь у тривалих боях з російськими військами. Повідомлялося про удари дронів у таких містах, як Курськ, Краснодар та Воронеж, на додаток до атаки, спрямованої проти Москви минулого місяця.
"Всі, хто знаходиться поряд із зоною бойових дій, їдуть або думають про це, - сказав Євген Гонтмахер, економіст і колишній урядовець. - Це довгострокові наслідки - навіть за сприятливого розвитку подій люди навряд чи повернуться швидко".
Тисячі людей у Білгородській області переїхали до тимчасових притулків, рятуючись від насильства, або були переведені в інші райони країни місцевою владою. У місті Шебекіно, де знаходиться відомий у Росії виробник макаронних виробів, влада пообіцяла фінансову допомогу місцевим фабрикам, які були змушені припинити роботу через втечу співробітників.
За даними Bloomberg Economics, оскільки в прикордонних регіонах проживає 10-та частина населення країни, що налічує 143 мільйони людей, спалах повномасштабних бойових дій почне позначатися на економічному зростанні Росії вже в третьому кварталі.
Банк Росії прогнозує, що цього року економіка зросте на 2% і досягне довоєнного рівня до кінця 2024 року в міру послаблення впливу санкцій, тоді як Мінекономіки очікує на зростання ВВП більш ніж на 1%. Річний спад ВВП Росії сповільнився третій квартал поспіль мінус 1,9% за перші три місяці цього року.
За словами Тетяни Орлової, економіста Oxford Economics, до 1,7% споживання домогосподарств у Росії може бути порушено безпосередньо, якщо бойові дії поширяться на Білгородську, Курську та Брянську області.
Посилення заворушень у прикордонних регіонах усуне місцеву економіку з розвитку на виживання, а відтік мешканців із зони бойових дій та шкоду інфраструктурі додадуть витрат, вважає Наталія Зубаревич, спеціаліст з регіонів Росії Московського державного університету. "Загалом виходить неприємна картина", - сказала вона.
Нагадаємо, останніми тижнями почастішали рейди "Російського добровольчого корпусу" до Білгородської області, звідки російські війська обстрілювали територію України.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається захоплювати територію будь-якої держави. За його словами, Україна не розпочинала війну з Росією і не вестиме її на території держави-терориста.