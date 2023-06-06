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Нам зайвого не потрібно. Україна не збирається захоплювати території РФ, - Зеленський

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Вівторок 06 червня 2023 22:03
Нам зайвого не потрібно. Україна не збирається захоплювати території РФ, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Україна не починала війну з Росією і не вестиме її на території держави-терориста.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

"Україна не воює на території РФ. Україна воює виключно на своїй незалежній території та деокуповує виключно свої землі. На цьому крапка. Ми не починали війну, нам нічого зайвого не потрібно, ми не збираємось нічого ні у кого забирати, але і не готові віддавати своє, тому і воюємо. А якщо були б готові віддавати своє, то не воювали", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна не збирається захоплювати територію будь-якої держави.

"Це все впливає на ставлення до нас, як майбутнього члена НАТО, чи цивілізованої держави. Якщо ми хочемо бути в ЄС та НАТО, то маємо поводитися відповідно", - зазначив президент.

На питання про те, чи зверталися до України союзники через нібито використання їхньої зброї на території Росії бійцями РДК та Легіону "Свобода Росії", Зеленський відповів, що "ми не використовуємо зброю на території Росії".

"Тому до мене (з цими питаннями - ред.) ніхто не звертається", - додав глава держави.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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