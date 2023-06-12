Переход войны на российскую территорию увеличил экономические проблемы Москвы, - Bloomberg

Как отмечает издание, ущерб меркнет по сравнению с огромными человеческими жертвами и экономическим опустошением, которое Россия нанесла Украине. Тем не менее, согласно оценкам Bloomberg Economics, вспышка полномасштабных боевых действий в регионах, граничащих с Украиной, может снизить и без того скудный прогноз роста России до 0,8% в 2023 году.

Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам и вторжениям со стороны Украины повстанцев, участвовавших в длительных боях с российскими войсками. Сообщалось об ударах дронов в таких городах, как Курск, Краснодар и Воронеж, в дополнение к атаке, направленной против Москвы в прошлом месяце.

"Все, кто находится рядом с зоной боевых действий, уезжают или думают об этом, - сказал Евгений Гонтмахер, экономист и бывший правительственный чиновник. - Это долгосрочные последствия - даже при благоприятном развитии событий люди вряд ли вернутся быстро".

Тысячи людей в Белгородской области переехали во временные убежища, спасаясь от нарастающего насилия, или были переведены в другие районы страны местными властями. В городе Шебекино, где находится известный в России производитель макаронных изделий, власти пообещали финансовую помощь местным фабрикам, которые были вынуждены прекратить работу из-за бегства сотрудников.

Масштаб проблем

По данным Bloomberg Economics, поскольку в приграничных регионах проживает 10-я часть населения страны, насчитывающего 143 миллиона человек, вспышка полномасштабных боевых действий начнет сказываться на экономическом росте России уже в третьем квартале.

Банк России прогнозирует, что в этом году экономика вырастет на 2% и достигнет довоенного уровня к концу 2024 года по мере ослабления влияния санкций, в то время как Минэкономики ожидает роста ВВП более чем на 1%. Годовой спад ВВП России замедлился третий квартал подряд до минус 1,9% за первые три месяца этого года.

По словам Татьяны Орловой, экономиста Oxford Economics, до 1,7% потребление домохозяйств в России может быть затронуто напрямую, если боевые действия распространятся на Белгородскую, Курскую и Брянскую области.

Усиление беспорядков в приграничных регионах сместит местную экономику с развития на выживание, а отток жителей из зоны боевых действий и ущерб инфраструктуре добавят расходов, считает Наталья Зубаревич, специалист по регионам России Московского государственного университета. "В совокупности получается неприятная картина", - сказала она.