Перехід до гнучкого курсу долара: чи варто очікувати послаблення гривні

Перехід від фіксованого курсу до режиму гнучкості обмінного курсу навряд чи призведе до послаблення гривні. НБУ створив всі необхідні передумови та переконався у стабільності ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради НБУ Василя Фурмана у Facebook.

Як зазначив Фурман, будь-які рішення НБУ в частині валютно-курсової політики, на жаль, часто асоціюються в людей зі стрімким послабленням гривні.

"Це зумовлено гірким досвідом України, коли НБУ вимушено "відпускав" гривню у вільне плавання через вичерпання міжнародних резервів і неспроможність утримувати фіксований курс", - написав він.

Але зараз ситуація є іншою, вважає Фурман та наводить наступні аргументи.

По-перше:

продаж валюти Нацбанком на ринку компенсується надходженням коштів від міжнародних партнерів;

НБУ накопичив рекордний рівень міжнародних резервів;

привабливість гривні як інструменту для заощаджень суттєво підвищилася.

По-друге, НБУ здійснив ґрунтовну підготовку до переходу на основі Стратегії, а також створив всі необхідні передумови та переконався, що вони є стійкими.

По-третє, про відпускання курсу у вільне плавання не йдеться. Курсові коливання будуть, але несуттєві та в обидва боки. Завдяки цьому обмінний курс і надалі зможе виконувати роль якоря для макроекономічної стабільності.

"Національний банк має достатньо ресурсів для підтримки курсової стійкості шляхом валютних інтервенцій на міжбанківському ринку. Завдяки суттєвій міжнародній допомозі золотовалютні резерви перебувають на історично рекордних рівнях - понад 40 млрд доларів станом на 1 вересня 2023 року. За прогнозом НБУ, наступного року вони будуть ще вищими", - зазначив Фурман.

Новий режим керованої гнучкості

Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, НБУ переходить до нового режиму, робить цей крок "з позиції сили, відчуваючи себе досить комфортно з точки зору міжнародних резервів, ситуації на валютному ринку".

Після рішення НБУ курс долара на готівковому ринку зріс 3 жовтня на 25 копійок до 38,40 гривень за долар.