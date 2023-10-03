Переход к гибкому курсу доллара: стоит ли ожидать ослабления гривны

Переход от фиксированного курса к режиму гибкости обменного курса вряд ли приведет к ослаблению гривны. НБУ создал все необходимые предпосылки и убедился в стабильности ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета НБУ Василия Фурмана в Facebook.

Как отметил Фурман, любые решения НБУ в части валютно-курсовой политики, к сожалению, часто ассоциируются у людей со стремительным ослаблением гривны.

"Это обусловлено горьким опытом Украины, когда НБУ вынужденно "отпускал" гривну в свободное плавание из-за исчерпания международных резервов и неспособности удерживать фиксированный курс", - написал он.

Но сейчас ситуация другая, считает Фурман и приводит следующие аргументы.

Во-первых:

продажа валюты Нацбанком на рынке компенсируется поступлением средств от международных партнеров;

НБУ накопил рекордный уровень международных резервов;

привлекательность гривны как инструмента для сбережений существенно повысилась.

Во-вторых , НБУ осуществил основательную подготовку к переходу на основе Стратегии, а также создал все необходимые предпосылки и убедился, что они устойчивы.

В-третьих, об отпуске курса в свободное плавание речь не идет. Курсовые колебания будут, но несущественные и в обе стороны. Благодаря этому обменный курс и дальше сможет выполнять роль якоря для макроэкономической стабильности.

"У Национального банка достаточно ресурсов для поддержания курсовой устойчивости путем валютных интервенций на межбанковском рынке. Благодаря существенной международной помощи золотовалютные резервы находятся на исторически рекордных уровнях - более 40 млрд долларов по состоянию на 1 сентября 2023 года. По прогнозу НБУ, в следующем году они будут еще выше ", - отметил Фурман.

Новый режим управляемой гибкости

Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, НБУ переходит к новому режиму, делает этот шаг "с позиции силы, чувствуя себя достаточно комфортно с точки зрения международных резервов, ситуации на валютном рынке".

После решения НБУ, курс доллара на наличном рынке вырос 3 октября на 25 копеек до 38,40 гривен за доллар.