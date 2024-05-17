Перехід на довготривале перебування у Чехії: які будуть умови для біженців

Уряд Чехії хоче дозволити українським біженцям переходити на довготривалий тип перебування у країні. Процедура такого переходу описана у законопроекті Lex Ukrajina 7, який перебуває на етапі розгляду.
Які будуть умови та етапи отримання нового статусу у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Деталями нового законопроекту із виданням ProUkraїnu поділилася адвокат Оксана Різак. Вона пояснила, які будуть етапи переходу у новий статус та умови для біженців.
Інститут тимчасового захисту діятиме й після 2025 року. Тож українці, які не матимуть можливості чи бажання перейти на довготривале перебування, можуть надалі оформляти захист із відповідними пільгами.
"Отримання довготривалого дозволу на перебування не забирає права й можливості перебувати на тимчасовому захисті, але навпаки, це бонус. Завдання кожного, хто має тимчасовий захист, продовжити його дію. Тому що довготривалий дозвіл на перебування у формі внутрішньої картки надаватиметься тим особам, котрі мають дійсний тимчасовий захист", - пояснила юрист.
В електронному кабінеті для продовження тимчасового захисту буде додаткова опція "Проявити інтерес на отримання довготривалого дозволу на перебування". Людина спершу продовжує захист, а потім обирає цю опцію.
"У цей момент вас ще нічого не зобов’язує, але ви надаєте згоду, щоби Міністерство внутрішніх справ Чехії самостійно збирало про вас інформацію, котру йому нададуть державні органи Чехії – Міністерство праці та соціальної політики та Міністерство фінансів", - зазначає Оксана Різак.
Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Усі члени родини, що проживають разом у Чехії, заповнюють одну заявку на виявлення інтересу отримати довготривале проживання:
Жінки, чиї чоловіки проживають в Україні, можуть подавати заявку окремо..
Під час другого етапу – реєстрації – біженець має надати документи, що підтверджують родинні зв’язки між особами та те, що повнолітня дитина навчається, а неповнолітня — відвідує школу, якщо підлягає обов’язковому навчанні.
У підтвердженні успішної реєстрації буде вказана дата, час і місце для здачі біометричних відбитків. Це початок виготовлення біометричної картки.
На третьому етапі виготовляється біометрична картка. Потрібно з'явитися на призначену дату й час в OAMP (відділення МВС), здати відбитки і зробити фотографію.
МВС на третьому етапі робить ще одну перевірку:
Під час отримання картки потрібно мати дійсний закордонний паспорт.
Фото: Біженцям запропонують подати заявку на новий статус (gettyimages.com)
Перейти на довготривалий тип перебування зможуть не всі охочі, а лише ті, хто відповідає умовам. Мають бути дотримані усі вимоги:
У разі відмови у наданні довготривалого проживання, людина може залишитися на тимчасовому захисті. Перехід є добровільним.
Якщо біженець не відповідає умовам, то зможе податися через рік або й у наступні роки, якщо далі триватиме війна.
У МВС повідомили, якщо з 2023 року людина брала гуманітарну допомогу, то не відповідатиме умовам переходу на довготривале перебування. Пізніше буде виданий підзаконний акт, який встановить точний період, упродовж якого враховуватиметься отримання гуманітарної допомоги.
Фото: Мітинг на підтримку України у Чехії (gettyimages.com)
Безперервне проживання означає, що людина перебуває на території Чехії більшість часу. У системі МВС буде інформація, що біженець безперервно з 2022 до 2024 року продовжував тимчасовий захист, а не отримував новий.
"Якщо ви виїжджали за межі Чеської Республіки з дійсним тимчасовим захистом, але виїжджали на короткий термін, то ця безперервність не буде порушена. Візьміть до уваги, що тимчасовий захист видається на рік, тобто поїздка не може бути на пів року чи довготривалою", - пояснила Оксана Різак.
Відсутність дійсного паспорта для отримання тимчасового захисту некритична. Проте для того, щоб перейти на довготривале перебування, необхідно мати дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Водночас необов’язково, щоб паспорт був дійсний на увесь період дії нової посвідки. Якщо термін дії паспорта закінчиться, про новий паспорт необхідно повідомити МВС Чехії упродовж 3 днів.
Нагадаємо, ми писали, що у Чехії запускають програму допомоги біженцям для повернення додому. Пілотний проект діятиме з червня до листопада.
Також ми розповідали, скільки українців можуть отримати право на новий статус у Чехії. Умовою буде економічна самостійність.
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