Переход на длительное пребывание в Чехии: какие будут условия для беженцев

Длительное пребывание не отнимает права на временную защиту

Деталями нового законопроекта с изданием ProUkrainu поделилась адвокат Оксана Ризак. Она объяснила, какие будут этапы перехода в новый статус и условия для беженцев.

Институт временной защиты будет действовать и после 2025 года. Поэтому украинцы, у которых нет возможности или желания перейти на длительное пребывание, могут в дальнейшем оформлять защиту с соответствующими льготами.

"Получение длительного разрешения на пребывание не отнимает права и возможности находиться на временной защите, но наоборот, это бонус. Задача каждого, кто имеет временную защиту, продлить его действие. Потому что длительное разрешение на пребывание в форме внутренней карты будет предоставляться тем лицам, которые имеют действительную временную защиту", - пояснила юрист.

Какие будут этапы перехода на длительное пребывание

В электронном кабинете для продления временной защиты будет дополнительная опция "Проявить интерес к получению длительного разрешения на пребывание". Человек сначала пролевает защиту, а затем выбирает эту опцию.

"В этот момент вас еще ничего не обязывает, но вы соглашаетесь, чтобы Министерство внутренних дел Чехии самостоятельно собирало о вас информацию, которую ему предоставят государственные органы Чехии – Министерство труда и социальной политики и Министерство финансов", - отмечает Оксана Ризак.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Все члены семьи, проживающие вместе в Чехии, заполняют одну заявку на выявление интереса получить длительное проживание:

супруга с мужем при условии ведения совместного хозяйства;

родители и их несовершеннолетние дети;

родители и их совершеннолетние дети, продолжающие обучение на дневной форме, то есть считаются такими, что являются на содержании родителей;

а также лица старше 65 лет, проживающие вместе с семьей (т.е. родители, проживающие вместе с детьми).

Женщины, чьи мужья проживают в Украине, могут подавать заявку отдельно.

Во время второго этапа – регистрации – беженец должен предоставить документы, подтверждающие родственные связи между лицами и то, что совершеннолетний ребенок учится, а несовершеннолетний – посещает школу, если подлежит обязательному обучению.

В доказательстве удачной регистрации будет указана дата, время и место для сдачи биометрических отпечатков. Это начало изготовления биометрической карты.

На третьем этапе изготавливается биометрическая карточка. Нужно явиться на назначенную дату и время в OAMP (отделение МВД), сдать отпечатки и сделать фотографию.

МВД на третьем этапе производит еще одну проверку:

действительно ли человек все время с момента подачи заявки на выявление интереса вплоть до получения вида находится в Чехии с действительной временной защитой;

не был ли человек судим в Чехии и не внесен ли в Шенгенскую систему, как лицо, которое должно покинуть территорию Шенгена.

При получении карты необходимо иметь действительный загранпаспорт.

Фото: Беженцам предложат подать заявку на новый статус (gettyimages.com)

Условия получения специального типа проживания

Перейти на длительный тип пребывания смогут не все желающие, а только те, кто отвечает условиям. Должны быть соблюдены все требования:

несудимость;

действительный загранпаспорт;

документ о финансовом обеспечении для пребывания на территории Чехии;

независимость от социальной системы в Чехии;

непрерывное пребывание в Чехии с визой временной защиты минимум 2 года;

отсутствие долгов за социальное и медицинское страхование;

документ об обеспеченном проживании на территории Чехии;

для детей обязательным условием есть посещение школы в Чехии.

В случае отказа в предоставлении длительного проживания человек может остаться на временной защите. Переход является добровольным.

Если беженец не отвечает условиям, то сможет подаваться через год или и в последующие годы, если дальше война будет продолжаться.

Что означает независимость от социальной системы

В МВД сообщили, если с 2023 года человек брал гуманитарную помощь, то не будет отвечать условиям перехода на длительное пребывание. Позже будет издан подзаконный акт, который установит точный период, в течение которого будет учитываться получение гуманитарной помощи.

Фото: Митинг в поддержку Украины в Чехии (gettyimages.com)

Можно ли будет выезжать из Чехии

Непрерывное проживание означает, что человек находится на территории Чехии большинство времени. В системе МВД будет информация, что беженец непрерывно с 2022 по 2024 год продлевал временную защиту, а не получал новую.

"Если вы выезжали за пределы Чешской Республики с действительной временной защитой, но выезжали на короткий срок, то эта непрерывность не будет нарушена. Примите во внимание, что временная защита выдается на год, то есть поездка не может быть на полгода или долгосрочной", - объяснила Оксана Ризак.

Можно ли получить новый статус без загранпаспорта

Отсутствие действительного паспорта для получения временной защиты некритическое. Однако для того, чтобы перейти на длительное пребывание, необходимо иметь действительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу

В то же время, необязательно, чтобы паспорт был действителен на весь период действия нового вида. Если срок действия паспорта истечет, про новый паспорт необходимо уведомить МВД Чехии в течение 3 дней.