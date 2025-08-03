Перегрів на ринку праці слабшає: на що сподіватися українцям

У першому півріччі 2025 року роботодавці почали дещо рідше повідомляти про проблеми з наймом.



Це зумовлено як зниженням попиту на нових працівників на фоні стриманішого економічного зростання, так і збільшенням кількості українців, які повертаються на ринок праці.





Резюме додається більше, ніж вакансій

За даними НБУ, у другому кварталі кількість нових вакансій зросла лише на 5,4% р/р, тоді як кількість нових резюме - на 27,4% р/р. Таким чином, зростання пропозиції праці суттєво перевищує темпи зростання попиту.



Найбільше вакансій спостерігалося в категоріях "робочі спеціальності", "сфера обслуговування" та "роздрібна торгівля". Суттєво зросли також вакансії у секторі "охорона, безпека", здебільшого за рахунок Збройних сил. Натомість серед резюме домінують "керівництво середньої ланки", "продажі та закупівлі", а також "сфера обслуговування".

Ринок праці переходить до нецінової конкуренції

Як зазначає НБУ, попри високу напругу, роботодавцям доведеться конкурувати за працівників не лише зарплатами. Дослідження ДСЗУ, ФРУ та Helvetas вказує, що шукачі роботи дедалі більше цікавляться дистанційним форматом, гнучким графіком, а також - для ВПО - наявністю житла.



Зарплатні очікування працівників уже наблизилися до ринкових, що також підтверджують дані сайтів з пошуку роботи. У такій ситуації темпи зростання зарплат можуть трохи сповільнитися.

Безробіття знизиться нижче 10%

Національний банк прогнозує подальше зниження рівня безробіття, який закріпиться нижче 10% до кінця прогнозного періоду, тобто до 2027 року. Диспропорції на ринку праці зберігатимуться, але поступово послаблюватимуться в умовах відновлення економічної активності.



Повернення українців із-за кордону та поступове насичення ринку кваліфікованою робочою силою також сприятимуть поліпшенню ситуації. Проте міграційні процеси й далі стримуватимуть зростання пропозиції праці - лише за перше півріччя 2025 року кількість мігрантів збільшилася ще на 60 тисяч осіб.