Перегрев на рынке труда ослабевает: на что надеяться украинцам

В первом полугодии 2025 года работодатели стали несколько реже сообщать о проблемах с наймом.

Это обусловлено как снижением спроса на новых работников на фоне сдержанного экономического роста, так и увеличением количества украинцев, которые возвращаются на рынок труда.



Резюме добавляется больше, чем вакансий

По данным НБУ, во втором квартале количество новых вакансий выросло лишь на 5,4% г/г, тогда как количество новых резюме - на 27,4% г/г. Таким образом, рост предложения труда существенно превышает темпы роста спроса.



Больше всего вакансий наблюдалось в категориях "рабочие специальности", "сфера обслуживания" и "розничная торговля". Существенно выросли также вакансии в секторе "охрана, безопасность", в основном за счет Вооруженных сил. Зато среди резюме доминируют "руководство среднего звена", "продажи и закупки", а также "сфера обслуживания".

Рынок труда переходит к неценовой конкуренции

Как отмечает НБУ, несмотря на высокое напряжение, работодателям придется конкурировать за работников не только зарплатами. Исследование ГСЗУ, ФРУ и Helvetas указывает, что соискатели работы все больше интересуются дистанционным форматом, гибким графиком, а также - для ВПЛ - наличием жилья.



Зарплатные ожидания работников уже приблизились к рыночным, что также подтверждают данные сайтов по поиску работы. В такой ситуации темпы роста зарплат могут немного замедлиться.

Безработица снизится ниже 10%

Национальный банк прогнозирует дальнейшее снижение уровня безработицы, который закрепится ниже 10% до конца прогнозного периода, то есть до 2027 года. Диспропорции на рынке труда будут сохраняться, но постепенно ослабляться в условиях восстановления экономической активности.



Возвращение украинцев из-за границы и постепенное насыщение рынка квалифицированной рабочей силой также будут способствовать улучшению ситуации. Однако миграционные процессы и дальше будут сдерживать рост предложения труда - только за первое полугодие 2025 года количество мигрантов увеличилось еще на 60 тысяч человек.