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Переговори щодо "зернового коридору" у Стамбулі завершились

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Стамбул, Середа 13 липня 2022 18:25
Переговори щодо "зернового коридору" у Стамбулі завершились Фото: переговори щодо "зернового коридору" у Стамбулі завершились (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок, що проходили сьогодні, 13 липня, у Туреччині, завершились.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Туреччини у Twitter.

Переговори проходили між військовими делегаціями Міноборони Туреччини, України і Росії, а також делегацією ООН. Учасники зустрілись у павільйоні "Календер", що у Стамбулі.

Переговори стосувались питання безпечного перевезення морським транспортом зерна та продуктів харчування, що залишаються в українських портах.

Переговори були закритими для преси, поки немає жодних подробиць щодо результатів зустрічи.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна знаходиться за два кроки від угоди з Росією щодо експорту зерна на міжнародний ринок.

Все, що відомо про переговори щодо "зернового коридору" у Стамбулі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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