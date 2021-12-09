Переговоры Зеленского и Байдена: названо ориентировочное время разговора

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Время разговора ориентировочно запланировано на 19:30.

"Уважаемые коллеги по поводу разговора с президентом США ориентируемся в 19:30 в Киеве. Еще рано, возможны изменения", - написал он.

Как ранее стало известно, американский лидер позвонит Зеленскому по результатам саммита с российским президентом Путиным.

Отметим, 7 декабря прошел саммит Байдена и Путина. Разговор длился более 2 часов, во время которого, в частности, поднимался вопрос угрозы российского вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил разговор лидеров США и РФ. Глава государства пообещал прокомментировать подробности после беседы с американским президентом.