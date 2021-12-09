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Переговори Зеленського та Байдена: названо орієнтовний час розмови

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 14:21
Переговори Зеленського та Байдена: названо орієнтовний час розмови Колаж РБК-Україна: Джо Байден та Володимир Зеленський, лідери США та України
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе переговори з президентом США Джо Байденом. Час розмови орієнтовно запланований на 19:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента України Сергія Нікіфорова.

"Шановні колеги з приводу розмови з президентом США орієнтуємося о 19:30 у Києві. Ще рано, можливі зміни", - написав він.

Як раніше стало відомо, американський лідер зателефонує Зеленському за результатами саміту з російським президентом Путіним.

Зазначимо, 7 грудня пройшов саміт Байдена та Путіна. Розмова тривала понад 2 години, під час якої, зокрема підіймалося питання загрози російського вторгнення в Україну.

Додамо, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив розмову лідерів США і РФ. Глава держави пообіцяв прокоментувати деталі після бесіди з американським президентом.

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