Переговори Зеленського та Байдена: названо орієнтовний час розмови
Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе переговори з президентом США Джо Байденом. Час розмови орієнтовно запланований на 19:30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента України Сергія Нікіфорова.
"Шановні колеги з приводу розмови з президентом США орієнтуємося о 19:30 у Києві. Ще рано, можливі зміни", - написав він.
Як раніше стало відомо, американський лідер зателефонує Зеленському за результатами саміту з російським президентом Путіним.
Зазначимо, 7 грудня пройшов саміт Байдена та Путіна. Розмова тривала понад 2 години, під час якої, зокрема підіймалося питання загрози російського вторгнення в Україну.
Додамо, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив розмову лідерів США і РФ. Глава держави пообіцяв прокоментувати деталі після бесіди з американським президентом.