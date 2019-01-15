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Переговори по Ємену продовжаться в Йорданії

Новини » Політика    15.01.2019 - 22:16
Переговори по Ємену продовжаться в Йорданії
Фото: наслідки обстрілу Ємену (twitter.com/SenWarren)

Йорданія зацікавлена у вирішенні єменського кризи

Другий тур переговорів з Ємену пройде в Йорданії. Про це заявив представник МЗС хашимітського королівства Суфьян аль-Кудат, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Анадолу.

Він зазначив, що Йорданія зацікавлена у вирішенні єменської кризи.

"Амман схвалив звернення спецпредставника ООН по Ємену Мартіна Грифитса про проведення переговорів між єменським урядом і рухом "Ансаруллах" (хусити)", - повідомив він.

Нагадаємо, єменські повстанці-хусити в ніч на суботу, 29 грудня, почали виведення своїх військ з порту Ходейди в рамках угоди про перемир'я, укладеної під егідою ООН.

До цього 13 грудня представники повстанців-хуситов і уряду Ємену домовилися про перемир'я в портовому місті Ходейда.

Раніше повідомлялося, що на переговорах, які проходять у Швеції, сторони конфлікту в Ємені домовилися відновити роботу столичного аеропорту.

В ООН повідомили про відвід єменських сил повстанців з порту Ходейди Ворогуючі сторони в Ємені обмінялися списками полонених
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