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Переговоры Украины и России начнутся сегодня вечером в Стамбуле, - турецкий чиновник

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Стамбул, Понедельник 28 марта 2022 11:39
Переговоры Украины и России начнутся сегодня вечером в Стамбуле, - турецкий чиновник Фото: Переговоры Украины и России начнутся сегодня вечером в Стамбуле (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник вечером, 28 марта, в Стамбуле начнутся переговоры о прекращении войны России против Украины.

Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Однако больше никаких деталей чиновник не сообщил.

Напомним, ранее представитель украинской делегации на переговорах Давид Арахамия сообщал, что новый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в очном формате в Турции 28-30 марта.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что одним из ключевых элементов переговоров с РФ является создание системы четких и надежных гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Турция входит в число стран, которые могут предложить Киеву гарантии безопасности.

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