Переговоры Украины и РФ: очередной раунд завершился, дальше работают группы, - СМИ

"Встреча (в онлайне - ред.) была уже. С 10:30 до 12:00 была официальная делегация. Дальше пошли опять рабочие группы. Сегодня работаем весь день", - сказал Арахамия.

При этом дополнительной информации о ходе переговоров он не сообщил.

Напомним, как заявили в Кремле, на время переговоров России и Украины не будет действовать режим прекращения огня. У Путина объясняют это тем, что паузы используются украинской стороной для перегруппировки.

Добавим, как заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на переговорах России и Украины есть прогресс, но остаются большие разногласия.

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