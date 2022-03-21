RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Переговори України та РФ: черговий раунд завершився, далі працюють групи, - ЗМІ

Фото: 21 березня черговий раунд переговорів України та РФ завершився (me nexta live)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 21 березня відбувся черговий раунд переговорів делегацій України та РФ, які тривали півтори години. Далі протягом дня працюватимуть робочі групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на член української делегації Давида Арахамію в коментарі УП.

"Зустріч (в онлайні - ред.) була вже. З 10:30 до 12:00 була офіційна делегація. Далі пішли знову робочі групи. Сьогодні працюємо весь день", - сказав Арахамія.

При цьому додаткової інформації про хід переговорів він не повідомив.

Нагадаємо, як заявили в Кремлі, на час переговорів Росії та України не діятиме режим припинення вогню. У Путіна пояснюють це тим, що паузи використовуються українською стороною для перегрупування.

Додамо, як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що на переговорах Росії та України є прогрес, але залишаються великі розбіжності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаДавид АрахаміяВійна Росії проти України