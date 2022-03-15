Переговоры России и Украины: возобновились консультации на главной платформе

По состоянию на 15:10 в переговорах между Россией и Украины возобновились консультации на главной платформе. Стороны обсуждают общие вопросы урегулирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны", - отметил он.

Напомним, сегодня консультации возобновились после технической паузы, которую брали накануне для дополнительной работы в подгруппах и "уточнения отдельных определений".

Тем временем у президента России Владимира Путина не хотят говорить о том, когда стороны могут выйти на мирное соглашение.

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