Переговоры России и Украины: возобновились консультации на главной платформе

По состоянию на 15:10 в переговорах между Россией и Украины возобновились консультации на главной платформе. Стороны обсуждают общие вопросы урегулирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны", - отметил он.
Напомним, сегодня консультации возобновились после технической паузы, которую брали накануне для дополнительной работы в подгруппах и "уточнения отдельных определений".
Тем временем у президента России Владимира Путина не хотят говорить о том, когда стороны могут выйти на мирное соглашение.
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