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У Путина отказываются прогнозировать, когда будет мирный договор с Украиной

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Москва, Вторник 15 марта 2022 13:36
У Путина отказываются прогнозировать, когда будет мирный договор с Украиной Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В российском Кремле не хотят прогнозировать, когда будет мирный договор с Украиной. Там отмечают, что продолжение переговоров уже якобы является позитивным фактом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Работа между двумя делегациями ведется. Она ведется посредством видеоконференции. Работа сложная. Позитивным является сам факт продолжения работы. Давать прогнозы пока не хотим, давайте дождемся, когда будут ощутимые результаты", - отметил Песков.

Отметим, накануне советник Офиса президента Алексей Арестович предположил, что к маю Россия и Украина могут заключить мирное соглашение.

Напомним, сегодня возобновились переговоры делегаций в формате видеоконференции.

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