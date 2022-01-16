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Переговоры с РФ необходимы для снижения напряженности в Европе, - Макрон

Автор: Ольга Белей

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры с Россией необходимы для снижения напряженности в Европе. Он уверен, что сейчас они "необходимы как никогда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

"Доказано, что стратегия диалога всегда приносит плоды. В начале января стороны согласились возобновить переговоры. Этим мы и будем заниматься в предстоящие дни", - цитирует издание слова президента Франции Эмманюэля Макрона.

Переговоры с Москвой, по мнению французского лидера, "необходимы как никогда". Макрон уверен, что переговорным процессом можно изменить существующее положение вещей, которое "вызывает у всех беспокойство за нашу коллективную безопасность".

"США сегодня делают то же самое, чем я занимался в течение нескольких лет: они говорят с россиянами", - добавил Макрон. Вместе с тем он считает, что это непростой путь, а "уровень напряженности высок".

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал привлечение США к переговорам в нормандском формате. Он также приветствовал диалог Вашингтона и Москвы о коллективной безопасности.

Отметим, 10 января прошел первый раунд переговоров между США и Россией по стратегической стабильности, на них Москва заверила, что якобы не собирается нападать на Украину.

Подробнее об итогах первой встречи Вашингтона и Москвы в материале РБК-Украина "На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире".

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Франция