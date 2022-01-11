Макрон выступил за привлечение США к нормандскому формату

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал привлечение США к переговорам в нормандском формате. Он также приветствовал диалог Вашингтона и Москвы о коллективной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макрона в ходе пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Макрон отметил инициативу президента Украины Владимира Зеленского по проведению встречи в нормандском формате. По его словам, это отражает предложения Франции, которые обсуждались в ходе телефонных переговоров французского и российского лидеров.

"Президент Зеленский только напомнил, и мы так думаем, это также обсуждалось несколько недель назад во время переговоров с президентом (Владимиром - ред.) Путиным: нормандский формат сохраняет свою актуальность", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что нормандский формат остается актуальной и востребованной площадкой для разрешения кризиса в Украине.

"В этом контексте вовлечение США в этот процесс является хорошим явлением, которое мы должны приветствовать", - добавил французский лидер.

Макрон отметил, что переговоры США и России о коллективной безопасности продолжаются, и они касаются не только Украины. Президент Франции призвал не критиковать и не мешать диалогу между Вашингтоном и Москвой, поскольку он дополняет усилия Европы.