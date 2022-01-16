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Переговори з РФ необхідні для зниження напруженості в Європі, - Макрон

Автор: Ольга Белей

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що переговори з Росією необхідні для зниження напруженості в Європі. Він упевнений, що зараз вони "необхідні як ніколи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Journal du Dimanche.

"Доведено, що стратегія діалогу завжди приносить плоди. На початку січня сторони погодилися відновити переговори. Цим ми і будемо займатися в майбутньому", - цитує видання слова президента Франції Емманюеля Макрона.

Переговори з Москвою, на думку французького лідера, "необхідні як ніколи". Макрон впевнений, що переговорним процесом можна змінити існуючий стан речей, який "викликає у всіх занепокоєння за нашу колективну безпеку".

"США сьогодні роблять те ж саме, чим я займався протягом декількох років: вони говорять з росіянами", - додав Макрон. Разом з тим він вважає, що це непростий шлях, а "рівень напруженості високий".

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав залучення США до переговорів у нормандському форматі. Він також привітав діалог Вашингтона і Москви про колективну безпеку.

Зазначимо, 10 січня пройшов перший раунд переговорів між США і Росією щодо стратегічної стабільності, на них Москва запевнила, що нібито не збирається нападати на Україну.

Детальніше про підсумки першої зустрічі Вашингтона і Москви в матеріалі РБК-Україна "На різних мовах. Чи зможуть США і Росія домовитися про Україну, НАТО і мир".

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