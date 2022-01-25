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Переговоры с РФ должны послужить толчком для урегулирования ситуации вокруг Украины, - Шольц

Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры с Россией в разных форматах должны послужить урегулированию ситуации вокруг Украины. В том числе, в рамках переговоров в нормандском формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Нужно сделать все, чтобы мы вышли из этой ситуации посредством переговоров. Хорошо, что диалог ведется, это касается и нормандского формата", - заявил канцлер.

Напомним, накануне Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять Украине вооружения.

Отметим, ранее немецкий канцлер заявлял, что Германия ведет активные переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины.

Кроме того, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что российский президент Владимир Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации.

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ГерманияОлаф ШольцВторжение России в Украину