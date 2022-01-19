ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации, - Блинкен

Новина українською →
США, Среда 19 января 2022 03:08
Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У России есть возможность избежать кризиса отношений с США. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед поездкой в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Блинкен утверждает, что США не стремятся к обострению кризиса отношений с Россией.

"Соединенные Штаты не хотят конфликта. Мы хотим мира", - заявил Блинкен.

Однако, по его словам, все будет зависеть от действий России и президента РФ Владимира Путина.

"Президент Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации этого кризиса, чтобы Соединенные Штаты и Россия могли поддерживать отношения, которые не основаны на враждебности или кризисе", - отметил чиновник.

Как известно, 19 января Энтони Блинкен посетит Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

После этого Блинкен отправится в Берлин, где пройдет его встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. После этого пройдет беседа госсекретаря США с Трансатлантическим четырехугольником, в котором участвуют США, Великобритания, Франция и Германия.

В заявлении Госдепартамента говорится, что обсуждения будут частично сосредоточены на готовности союзников наложить на Россию "огромные последствия и серьезные экономические издержки".

На пятницу запланирована встреча Блинкена с с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.

Напомним, что Блинкен летит в Украину. В Киеве он встретится с Зеленским.

Также сообщалось, что известна программа визита Блинкена в Украину. Об этом рассказали в Госдепартаменте США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год