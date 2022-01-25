Переговори з РФ повинні послужити поштовхом для врегулювання ситуації навколо України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що переговори з Росією в різних форматах повинні послужити врегулюванню ситуації навколо України. У тому числі, в рамках переговорів у нормандському форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.