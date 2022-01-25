Переговори з РФ повинні послужити поштовхом для врегулювання ситуації навколо України, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що переговори з Росією в різних форматах повинні послужити врегулюванню ситуації навколо України. У тому числі, в рамках переговорів у нормандському форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Потрібно зробити все, щоб ми вийшли з цієї ситуації за допомогою переговорів. Добре, що діалог ведеться, це стосується і нормандського формату", - заявив канцлер.
Нагадаємо, напередодні Шольц заявив, що Німеччина не планує постачати Україні озброєння.
Зазначимо, раніше німецький канцлер заявляв, що Німеччина веде активні переговори з Росією щодо ситуації навколо України.
Крім того, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що російський президент Володимир Путін має можливість зробити кроки для деескалації.