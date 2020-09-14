Переговори Путіна і Лукашенка завершилися, вони тривали більше 4 годин

Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin ru)

В Сочі завершилися переговори президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна. Їх зустріч тривала більше ніж 4 години.

Про це повідомляє Белта.

Лідери двох країн обговорили питання двосторонніх відносин, ситуацію в регіоні, спільне реагування на виникаючі виклики.

У своїх заявах на початку переговорів лідери країн підтвердили стратегічний союзницький характер відносин Білорусі та Російської Федерації, націленість на активізацію торговельно-економічного співробітництва, відданість попереднім домовленостям, включаючи взаємодію в оборонній сфері.

Путін і Лукашенко також обговорили ситуацію після виборів в Білорусі.

Нагадаємо, на зустрічі Путін підтримав зміну конституції Білорусі. Він також назвав ініціативу Лукашенко "логічною, своєчасною та доцільною".

Крім того, Олександр Лукашенко вважає, що на протести в Білорусі поки ніхто не порушував "червоні лінії".

Крім того, Росія надасть Білорусі кредит в розмірі 1,5 млрд доларів.