Переговоры Путина и Байдена: СМИ обнародовали вероятную дату их проведения

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина могут состояться 7 декабря. Однако окончательная дата пока не согласована.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Коммерсантъ".
По информации российских СМИ, встреча двух президентов вероятно будет проходить в формате видеосвязи.
"Их разговор (вероятно, с видео-конференц-связи) может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее издание Washington Post писало, что Путин и Байден могут встретиться в начале 2022 года.
Отметим, вчера стало известно, что президент США Джо Байден в ближайшее время проведет прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А пока Вашингтон призывает Москву отвести войска от украинской границы.