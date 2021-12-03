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Переговоры Путина и Байдена: СМИ обнародовали вероятную дату их проведения

Автор: Мария Кучерявец

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина могут состояться 7 декабря. Однако окончательная дата пока не согласована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Коммерсантъ".

По информации российских СМИ, встреча двух президентов вероятно будет проходить в формате видеосвязи.

"Их разговор (вероятно, с видео-конференц-связи) может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание Washington Post писало, что Путин и Байден могут встретиться в начале 2022 года.

Отметим, вчера стало известно, что президент США Джо Байден в ближайшее время проведет прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А пока Вашингтон призывает Москву отвести войска от украинской границы.

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