Переговори Путіна і Байдена: ЗМІ оприлюднили ймовірну дату їх проведення

Переговори президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна можуть відбутися 7 грудня. Однак остаточна дата поки що не узгоджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Коммерсантъ".

"Їхня розмова (ймовірно, з відео-конференц-зв'язку) може відбутися вже на початку наступного тижня. Обговорюється 7 грудня, але дату остаточно не погоджено", - йдеться в повідомленні.

За інформацією російських ЗМІ, зустріч двох президентів ймовірно буде проходити у форматі відеозв'язку.

Нагадаємо, раніше видання Washington Post писало, що Путін і Байден можуть зустрітися на початку 2022 року.

Зазначимо, вчора стало відомо, що президент США Джо Байден найближчим часом проведе прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. А поки Вашингтон закликає Москву відвести війська від українського кордону.