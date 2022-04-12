Переговоры продолжаются. Украина придерживается стамбульского коммюнике, - Арахамия

Переговоры между Российской Федерацией и Украиной относительно гарантий безопасности продолжаются в онлайн-режиме. Наша страна не меняла свои позиции и придерживается стамбульских договоренностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинской делегации, народного депутата Давида Арахамии.

"Украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ (Сергей Лавров -ред.). Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в стамбульское коммюнике . Возможно, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", - пишет Арахамия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Лавров обвинил Украину в том, что наша страна, якобы, отходит от соглашений, достигнутых во время встречи переговорных делегаций в Стамбуле. То же самое повторил и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Их слова возразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который отметил, что переговоры проходят крайне тяжело, поскольку украинская делегация работает исключительно в рамках, которые являются проукраинскими и прозрачными, а Россия тем временем продолжу давить на процесс публичными заявлениями.

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