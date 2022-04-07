Лавров обвинил Украину в отходе от стамбульских договоренностей. У Зеленского ответили

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в якобы отходе от соглашений, достигнутых во время встречи переговорных делегаций в Стамбуле. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что Киев работает четко в рамках этого соглашения.

Что заявил Лавров

По словам Лаврова, вчера украинская сторона, якобы представила в переговорную группу свой проект соглашения. В этом проекте, как утверждает Лавров, украинская сторона отходит от "важнейших положений", зафиксированных в Стамбуле.

"Зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации (Давида - ред.) Арахамии. В Стамбуле украинцы четко зафиксировали, что будущие гарантии безопасности Украины не будут распространяться на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки", - заявил глава МИД РФ.

Что об этом говорят в Офисе президента

В комментарии РБК-Украина Подоляк заявил, что украинская делегация, возглавляемая Арахамией, в рамках переговорного процесса не взаимодействует с группой Лаврова.

"Поэтому сложно понять, что именно он имеет в виду и зачем вообще комментирует проблематику. А со стороны российских переговорщиков мы подобных претензий не получали", - сказав он.

Подоляк отметил, что украинская сторона работает строго в рамках предложенной в Стамбуле формулы, учитывающей интересы, прежде всего, Украины.

"Безусловно, работа юридических подгрупп предполагает и отработку формулировок, уточнение формулировок. Но не более того. Позиция же российской стороны и нынешние заявления Лаврова - нам абсолютно понятны", - заявил Подоляк.

Как объяснил представитель Банковой, в Москве видят стремительно нарастающие крайне негативные глобальные оценки способов ведения войны РФ и их склонность к отказу от правил и обычаев ведения войны.

"И потому пытаются сбить эти настроения подобными заявлениями", - резюмировал он.