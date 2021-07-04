Переговоры о поставках вакцин в КНДР зашли в тупик

Переговоры между КНДР и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о поставке вакцин от коронавируса по механизму COVAX вошли в тупик из-за бездействия северокорейской стороны. Пхеньян выполнил только два необходимых шага из семи.

В числе требований, из-за которых затормаживается распространение вакцин в КНДР, "Голос Америки" называет отказ пустить в страну иностранных работников для организации поставок, а также неготовность подписать документ об отказе от ответственности в случае побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Источник также отмечает, что в КНДР наблюдаются проблемы с электричеством и нет обширной сети рефрижераторов для хранения вакцины, и власти страны отказывались от предложений помочь с модернизацией инфраструктуры.