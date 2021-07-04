ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Переговоры о поставках вакцин в КНДР зашли в тупик

Новина українською →
Пхеньян, Воскресенье 04 июля 2021 07:56
Переговоры о поставках вакцин в КНДР зашли в тупик Фото: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Переговоры между КНДР и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о поставке вакцин от коронавируса по механизму COVAX вошли в тупик из-за бездействия северокорейской стороны. Пхеньян выполнил только два необходимых шага из семи.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на "Голос Америки".

В числе требований, из-за которых затормаживается распространение вакцин в КНДР, "Голос Америки" называет отказ пустить в страну иностранных работников для организации поставок, а также неготовность подписать документ об отказе от ответственности в случае побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

Источник также отмечает, что в КНДР наблюдаются проблемы с электричеством и нет обширной сети рефрижераторов для хранения вакцины, и власти страны отказывались от предложений помочь с модернизацией инфраструктуры.

Напомним, в июле 2020 года КНДР сообщила о первом случае подозрения на COVID, но впоследствии Пхеньян заявил, что подозрение не подтвердилось. Позже на уровне ООН Северная Корея говорила, что распространение вируса удалось взять под контроль.

Ранее сообщалось, что администрация президента США предложила Северной Корее помощь с поставками вакцин от COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Коронавирус
NEWS
Минометы, противотанковые комплексы и гранатометы: на Донбассе за сутки 14 обстрелов
Минометы, противотанковые комплексы и гранатометы: на Донбассе за сутки 14 обстрелов
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине