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Переговори про постачання вакцин в КНДР зайшли в глухий кут

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Пхеньян, Неділя 04 липня 2021 07:56
Переговори про постачання вакцин в КНДР зайшли в глухий кут Фото: лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Переговори між КНДР і глобальним альянсом щодо вакцин та імунізації (GAVI) про постачання вакцин від коронавірусу за механізмом COVAX увійшли в глухий кут через бездіяльність північнокорейської сторони. Пхеньян виконав тільки два необхідні кроки з семи.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на "Голос Америки".

Серед вимог, через які загальмовується поширення вакцин в КНДР, "Голос Америки" називає відмову пустити в країну іноземних працівників для організації постачання, а також неготовність підписати документ про відмову від відповідальності в разі побічних ефектів вакцини AstraZeneca.

Джерело також зазначає, що в КНДР спостерігаються проблеми з електрикою і немає великої мережі рефрижераторів для зберігання вакцини, і влада країни відмовлялися від пропозицій допомогти з модернізацією інфраструктури.

Нагадаємо, в липні 2020 року КНДР повідомила про перший випадок підозри на COVID, але згодом Пхеньян заявив, що підозра не підтвердилася. Пізніше на рівні ООН Північна Корея говорила, що поширення вірусу вдалося взяти під контроль.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США запропонувала Північній Кореї допомогу з постачанням вакцин від COVID.

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