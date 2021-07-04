Переговори про постачання вакцин в КНДР зайшли в глухий кут

Переговори між КНДР і глобальним альянсом щодо вакцин та імунізації (GAVI) про постачання вакцин від коронавірусу за механізмом COVAX увійшли в глухий кут через бездіяльність північнокорейської сторони. Пхеньян виконав тільки два необхідні кроки з семи.

Серед вимог, через які загальмовується поширення вакцин в КНДР, "Голос Америки" називає відмову пустити в країну іноземних працівників для організації постачання, а також неготовність підписати документ про відмову від відповідальності в разі побічних ефектів вакцини AstraZeneca.

Джерело також зазначає, що в КНДР спостерігаються проблеми з електрикою і немає великої мережі рефрижераторів для зберігання вакцини, і влада країни відмовлялися від пропозицій допомогти з модернізацією інфраструктури.