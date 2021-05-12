США готовы поделиться COVID-вакцинами с КНДР

Администрация президента США Джо Байдена открыта для совместного использования вакцин против коронавируса и другой гуманитарной помощи, чтобы помочь Северной Корее бороться с пандемией. Таким образом хотят, чтобы Северная Корея села за стол переговоров.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Представители администрации считают, что северокорейцы не будут готовы к сотрудничеству с США, пока не пройдет угроза пандемии, что является одной из причин, почему совместное использование вакцин может "смазать колеса для начального дипломатического взаимодействия".

В то же время некоторые чиновники скептически относятся к тому, что любой гуманитарный шаг притянет Северную Корею за стол, учитывая настояния страны на освобождении от санкций.

"Вакцинная дипломатия - это легкая попытка преодолеть этот тупик, потому что администрация Байдена не может много сделать по отмене санкций, поэтому им нужно рассмотреть, как стимулировать Северную Корею", - сказала Сью Ми Терри, бывший корейский аналитик ЦРУ.

В это время администрация просматривает все свои планы по совместному использованию вакцин и дополнительных запасов другими странами, и Северная Корея - это лишь небольшая часть этой программы.