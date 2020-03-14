Переговоры с ОРДЛО и закрытие границы: новости за 13 марта

В Украине зафиксирована первая смерть из-за коронавируса, с 17 марта Украина полностью ограничит авиасообщение, а граница будет закрыта для иностранцев через 48 часов. Подробнее о том, что произошло в среду, 13 марта, - в материале РБК-Украина

В Украине с 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение

В Украине 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение из за нового типа коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинцы будут иметь возможность вернуться домой.

Однако после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться в Украину автотранспортным путем.

Украина закроет границу для иностранцев через 48 часов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина закроет границу для иностранцев через 48 часов в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что все граждане Украины, которые находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Данилов отметил, что через две недели будут принимать следующее решение.

В Украине зафиксирована первая смерть из-за коронавируса

В Украине зафиксирована первая смерть из-за коронавируса. Об этом заявила советник министра здравоохранения, врач-инфекционист Ольга Голубовская в Facebook.

Как отметила врач, умер человек, который проживал в Житомирской области.

В пресс-службе Минздрава Украины подтвердили смерть 71-летней женщины из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.

Ермак подтвердил создание Консультативного совета с ОРДЛО

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на последней встрече в Минске участники трехсторонней группы заявили о необходимости создания Консультативного совета.

Также Ермак сообщил, что Украина согласует с представителями оккупированного Донбасса вопросы децентрализации и проведения местных выборов.

Зеленский призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы

Президент Украины Владимир Зеленский из-за ситуации с коронавирусом призвал граждан Украины в течение трех дней вернуться домой. Об этом он заявил в видеообращении.

Так, Зеленский напомнил, что с 16 марта Украина закроет границу для иностранцев на две недели, а с 17 марта будет закрыто авиасообщение.

Также президент рассказал о решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за коронавируса в Украине.

В СНБО подтвердили случаи заражения коронавирусом в ОРДЛО

В Совете национальной безопасности и обороны Украины подтвердили случаи заболевания коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, женщина, которая инфицирована коронавирусом, вернулась в ОРДЛО через Москву из Китая.

Украина запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса

Из-за карантина в связи с коронавирусом Украина запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса, при этом еще согласовывается список пунктов пропуска, которые продолжат работать на государственной границе. Об этом на выездном заседании Кабинета министров заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, пункты пропуска будут закрывать, но те украинцы, которые возвращаются домой, смогут проехать. Он также уточнил, что не все пункты пропуска будут закрыты, их список будут согласовывать на СНБО.

УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши всех текущих матчей в турнирах под эгидой организации в связи с распространением пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте УЕФА.

Сюда относятся ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были состоятся 17 и 18 марта, а также все ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, запланированные на 19 марта.