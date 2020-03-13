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Зеленский призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы

Новости » Общество     13.03.2020 - 22:34
Зеленский призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

С 16 марта Украина закроет границу для иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский из-за ситуации с коронавирусом призвал граждан Украины в течение трех дней вернуться домой. Об этом он заявил в видеообращении.

Так, Зеленский напомнил, что с 16 марта Украина закроет границу для иностранцев на две недели, а с 17 марта будет закрыто авиасообщение.

"Относительно других граждан Украины. Через трое суток мы закрываем авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто не успеют это сделать должны обратиться в украинские консульства. В общем взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены отдельными нерегулярными рейсами", - отметил он, призвав всех украинцев вернуться в следующие трое суток.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів для мінімізації поширення коронавірусу.

Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів для мінімізації поширення коронавірусу територією України. Принагідно Глава держави закликав співгромадян не піддаватися паніці й зберігати холодний розум.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Напомним, сегодня состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о закрытии границы на две недели из-за коронавируса.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, один из них - летальный. Сегодня во второй половине дня от коронавируса скончалась 71-летняя жительница Житомирской области, которая ранее вернулась из Польши.

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