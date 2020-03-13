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Ермак: Украина согласует децентрализацию и выборы с ОРДЛО

Новости » Политика     13.03.2020 - 15:24
Ермак: Украина согласует децентрализацию и выборы с ОРДЛО
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Украина будет согласовывать эти вопросы в рамках контактной группы

Украина согласует с представителями оккупированного Донбасса вопросы децентрализации и проведения местных выборов. Об этом на брифинге сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, контактная группа в Минске на этой неделе взяла на себя несколько обязательств.

"Участники трехсторонней контактной группы зафиксировали необходимость принятия такого решения. Мы взяли на себя обязательства согласовать несколько вопросов, что касается децентрализации и проведения местных выборов - с представителями ОРДЛО в рамках трехсторонних контактной группы", - заявил Ермак.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что местные выборы в Украине осенью также должны состояться на оккупированном Донбассе.

Кроме того, президент предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и ОРДЛО. При этом украинская сторона уточняет, что представители незаконных вооруженных формирований не будут входить в такие патрули.

Новый импульс: Ермак объяснил участие в переговорах контактной группы
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