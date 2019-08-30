Переговоры по обмену пленными до сих пор продолжаются, - СБУ

Переговоры по обмену пленными между Украиной и Россией до сих пор продолжаются. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

В частности, представитель СБУ отметила, что сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается.

"Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки", - добавила она.

Напомним, ранее адвокат удерживаемых в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что они продолжают оставаться в СИЗО. Он также не исключил, что обмен пленными из-за этого могут вообще перенести на 2 сентября.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен пленными все же 30 августа. Однако, он отказался комментировать информацию, что политзаключенные сегодня прибудут в Украину.

"Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос", - сказал он.

Ожидается, что среди переданных украинцев будут Олег Сенцов, Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, а также военнопленные моряки.