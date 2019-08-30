Переговори щодо обміну полоненими досі тривають, - СБУ

Переговори щодо обміну полоненими між Україною та Росією досі тривають. Про це у Facebook повідомила прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Зокрема, представник СБУ зазначила, що складний процес переговорів з обміну заручників триває.

"Наберіться терпіння, сподіваюся, ненадовго. Не розповсюджуйте неперевірену інформацію. Тримаємо кулаки", - додала вона.

Нагадаємо, раніше адвокат утримуваних в Україні росіян Валентин Рибін заявив, що вони продовжують залишатися в СІЗО. Він також не виключив, що обмін полоненими через це можуть взагалі перенести на 2 вересня.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що сподівається на обмін полоненими все ж 30 серпня. Однак, він відмовився коментувати інформацію, що політв'язні сьогодні прибудуть до України.

"Я не коментую це питання. Ми будемо коментувати, коли це станеться. Давайте дочекаємося самого факту. Це дуже важливе питання", - сказав він.

Очікується, що серед переданих українців будуть Олег Сенцов, Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, а також військовополонені моряки.