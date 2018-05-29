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Интервью

Переговоры в нормандском формате снова будут активизированы, - Штайнмайер

НовостиПолитика    29.05.2018 - 15:31
Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (flickr.com Heinrich-Böll-Stiftung)
Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (flickr.com Heinrich-Böll-Stiftung)

По словам немецкого президента, такой активизации должны способствовать, в частности, переговоры канцлера в Сочи

Переговоры в нормандском формате снова будут активизированы. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я надеюсь, что после всех переговоров, которые мы имели в Берлине, был разговор с канцлером, с президентом Франции Макроном в Ахене. Я думаю, что все эти переговоры, в том числе и переговоры канцлера в Сочи приведут к тому, что нормандский процесс получит новый статус активности. Мы скажем, что форматы нормандского процесса снова будут активированы", - заявил Штайнмайер.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что заместитель главы Администрации президента (АП) проведет переговоры в Берлине по проведению встречи в нормандском формате.

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Теги публикации: Штайнмайер, нормандский формат  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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