Переговори у нормандському форматі знову будуть активізовані, - Штайнмаєр

За словами німецького президента, такій активізації мають сприяти, зокрема, переговори канцлера у Сочі

Переговори у нормандському форматі знову будуть активізовані. Про це заявив президент Німеччини Франк -Вальтер Штайнмаєр під час прес-конференції у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я сподіваюсь, що після усіх переговорів, які ми мали у Берліні, була розмова з канцлером, з президентом Франції Макроном в Ахені. Я думаю, що всі ці переговори, зокрема і переговори канцлера у Сочі приведуть до того, що нормандський процес одержить новий статус активності. Ми скажемо, що формати нормандського процесу знову будуть активовані",- заявив Штайнмаєр.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром заявив, що заступник глави Адміністрації президента (АП) проведе переговори у Берліні щодо проведення зустрічі у нормандському форматі.