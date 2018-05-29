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Переговори у нормандському форматі знову будуть активізовані, - Штайнмаєр

НовиниПолітика    29.05.2018 - 15:31
Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр (flickr.com Heinrich-Böll-Stiftung)
Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр (flickr.com Heinrich-Böll-Stiftung)

За словами німецького президента, такій активізації мають сприяти, зокрема, переговори канцлера у Сочі

Переговори у нормандському форматі знову будуть активізовані. Про це заявив президент Німеччини Франк -Вальтер Штайнмаєр під час прес-конференції у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я сподіваюсь, що після усіх переговорів, які ми мали у Берліні, була розмова з канцлером, з президентом Франції Макроном в Ахені. Я думаю, що всі ці переговори, зокрема і переговори канцлера у Сочі приведуть до того, що нормандський процес одержить новий статус активності. Ми скажемо, що формати нормандського процесу знову будуть активовані",- заявив Штайнмаєр.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром заявив, що заступник глави Адміністрації президента (АП) проведе переговори у Берліні щодо проведення зустрічі у нормандському форматі.

РФ виступила проти зустрічі в нормандському форматі без закріплення "формули Штайнмайєра" Німеччина буде підтримувати українські реформи, - Штайнмаєр
Теги публікації: Штайнмайер, нормандский формат  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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