Замглавы АП проведет переговоры в Берлине о встрече в нормандском формате

Заместитель главы АП первого июня отправится в Берлин для переговоров

Заместитель главы Администрации президента (АП) проведет переговоры в Берлине по проведению встречи в нормандском формате. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я благодарен, что мы обсудили детали имплементации минских соглашений. Мы договорились в Ахене, что попробуем организовать как можно быстрее встречу на высшем уровне нормандского формата. По этому поводу, по моему поручению заместитель главы АП первого июня уезжает в Берлин для проведения переговоров и соответствующей встречи", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что во время встречи с президентом Германии обсудил ситуацию на Донбассе и освобождению заложников.

Стоит отметить, что международным направлением в АПУ занимается замглавы Администрации президента Константин Елисеев.

Напомним, в начале мая президент отмечал, что встреча в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Россия) может произойти в начале июня.