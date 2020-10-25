ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Переговоры между ЕС и Британией о торговом соглашении продлили на несколько дней

Автор: Андрей Козловский

Переговоры о новой торговой сделки после Brexit между Великобританией и Европейским союзом продлили до среды. Сторонам уже удалось достичь некоторого прогресса в вопросах конкуренции, в том числе госсубсидий для компаний.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, переговорщик ЕС Мишель Барнье прибыл в Лондон в четверг, чтобы возобновить переговоры с британским коллегой Дэвидом Фростом и должен был вернуться домой в воскресенье.

Госсекретарь Северной Ирландии Брэндон Льюис сказал, что расширенные переговоры являются "очень хорошим знаком", что сделка может быть заключена.

Самые читаемые новости

"Мы должны убедиться, что эта сделка работает не только для наших партнеров в Европе ... но и для Соединенного Королевства", - добавил он.

Одним из важных вопросов в переговорах остается рыбалка. Премьер Британии Борис Джонсон хочет, чтобы Великобритания полностью контролировала свои воды, тогда как ЕС также хочет сохранить к ним доступ.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия и Евросоюз возобновляют переговоры о новом торговом соглашении. Тогда в совместном документе отмечалось, что если стороны не придут к общему согласию во всех вопросах, то переговоры будут проходить ежедневно, включая выходные.

Также 16 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Brexit