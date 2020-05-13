Переговоры с Козаком в Берлине проходят без представителей Украины, - источник

Заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак прибыл в Германию на переговоры по урегулированию на Донбассе, на которых нет украинских представителей. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Министерстве иностранных дел Украины.

Собеседник сообщил, что на этих переговорах не будут присутствовать представители Украины.

"Тема визита - урегулирование на Донбассе. Немцы хотят лучше понимать его позицию и возможности движения вперед ", - добавил источник в МИД.

Отметим, сегодня стало известно, что кремлевский куратор Дмитрий Козак, который отвечает за украинское направление, прибыл в Берлин на переговоры с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.

Российский СМИ писали, что Козака пригласили на переговоры, поскольку "не все можно обсудить в формате телеконференции".

Козак был назначен главным куратором украинского направления в Кремле в начале года после того, как с этого направления сняла Владислава Суркова - бывшего советника президента России Владимира Путина. Смену переговорщика с российской стороны связывают с якобы желанием Москвы урегулировать вопросы Донбасса.