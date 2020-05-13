Переговори з Козаком у Берліні проходять без представників України, - джерело

Заступник голови Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак прибув до Німеччини на переговори щодо врегулювання на Донбасі, на яких немає українських представників. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міністерстві закордонних справ України.

Співрозмовник повідомив, що на цих переговорах не будуть присутні представники України.

"Тема візиту - врегулювання на Донбасі. Німці хочуть краще розуміти його позицію і можливості руху вперед ", - додало джерело в МЗС.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що кремлівський куратор Дмитро Козак, який відповідає за український напрямок, прибув до Берліна на переговори з помічником канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Російський ЗМІ писали, що Козака запросили на переговори, оскільки "не все можна обговорити у форматі телеконференції".

Козака було призначено головним куратором українського напрямку в Кремлі на початку року після того, як з цього напрямку зняла Владислава Суркова - колишнього радника президента Росії Володимира Путіна. Зміну парламентера з російської сторони пов'язують з нібито бажанням Москви врегулювати питання Донбасу.