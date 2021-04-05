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Переговоры о коалиции между "Слугой народа" и "Батькивщиной" не ведутся

Новина українською → Украина, Понедельник 05 апреля 2021 11:19
Переговоры о коалиции между "Слугой народа" и "Батькивщиной" не ведутся Фото: Юлия Тимошенко не готова идти на уступки в переговорах со "Слугой народа" (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Переговоры между политическими партиями "Слуга народа" и "Батькивщина" о коалиции в парламенте не ведутся. Лидер "Батьквищины" Юлия Тимошенко пытается убедить президентскую команду в том, что она лучше всех может справиться с кризисными ситуациями, но идти на уступки в переговорах не готова.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть".

"Тимошенко неудобно находиться в оппозиции, потому что это не дает ни ей, ни ее команде никакого развития. И, судя по всему, она устала от такого положения вещей. Поэтому она ищет пути, чтобы перейти во власть. Но никаких реальных переговоров о коалиции не ведется", - сказал РБК-Украина информированный источник в окружении президента Владимира Зеленского.

Разговоры о коалиции запускает не только "Батькивщина", но и президентская политсила, чтобы держать в тонусе собственных депутатов. Как отмечает еще один источник РБК-Украина, далеко не все во фракции поддерживают такой союз.

"Одни - по идеологическим соображениям. Другие понимают, что их голоса обесценятся и с ними больше не станут торговаться за поддержку решений, важных для линии партии", - говорится в материале.

Ранее РБК-Украина писало, что в "Слуге народа" не отрицают возможности коалиции с политической партией Тимошенко. Но огромной помехой этому может стать различие во взглядах обеих партий.

Также сообщалось, что в "Батькивщине" готовы к коалиции со "Слугой народа", но с условием "кардинального изменения курса управления страной".

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Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть