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Переговори про коаліцію між "Слугою народу" і "Батьківщиною" не ведуться

Новость на русском → Україна, Понеділок 05 квітня 2021 11:19
Переговори про коаліцію між "Слугою народу" і "Батьківщиною" не ведуться Фото: Юлія Тимошенко не готова йти на поступки в переговорах з "Слугою народу" (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

Переговори між політичними партіями "Слуга народу" і "Батьківщина" про коаліції в парламенті не ведуться. Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко намагається переконати президентську команду в тому, що вона краще за всіх може впоратися з кризовими ситуаціями, але йти на поступки в переговорах не готова.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися у владу".

"Тимошенко незручно перебувати в опозиції, тому що це не дає ні їй, ні її команді ніякого розвитку. І, судячи з усього, вона втомилася від такого стану речей. Тому вона шукає шляхи, щоб перейти у владу. Але жодних реальних переговорів щодо коаліції не ведеться", - сказало РБК-Україна інформоване джерело в оточенні президента Володимира Зеленського.

Розмови про коаліцію запускає не тільки "Батьківщина", але і президентська політсила, щоб тримати в тонусі власних депутатів. Як відзначає ще одне джерело РБК-Україна, далеко не всі фракції підтримують такий союз.

"Одні - з ідеологічних міркувань. Інші розуміють, що їхні голоси знеціняться і з ними більше не стануть торгуватися за підтримку рішень, важливих для лінії партії", - йдеться в матеріалі.

Раніше РБК-Україна писало, що "Слуги народу" не заперечують можливості коаліції з політичною партією Тимошенко. Але величезною перешкодою цьому може стати відмінність у поглядах обох партій.

Також повідомлялося, що в "Батьківщині" готові до коаліції з "Слугою народу", але з умовою "кардинальної зміни курсу управління країною".

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