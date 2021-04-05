Переговори про коаліцію між "Слугою народу" і "Батьківщиною" не ведуться

Переговори між політичними партіями "Слуга народу" і "Батьківщина" про коаліції в парламенті не ведуться. Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко намагається переконати президентську команду в тому, що вона краще за всіх може впоратися з кризовими ситуаціями, але йти на поступки в переговорах не готова.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися у владу".

"Тимошенко незручно перебувати в опозиції, тому що це не дає ні їй, ні її команді ніякого розвитку. І, судячи з усього, вона втомилася від такого стану речей. Тому вона шукає шляхи, щоб перейти у владу. Але жодних реальних переговорів щодо коаліції не ведеться", - сказало РБК-Україна інформоване джерело в оточенні президента Володимира Зеленського.

Розмови про коаліцію запускає не тільки "Батьківщина", але і президентська політсила, щоб тримати в тонусі власних депутатів. Як відзначає ще одне джерело РБК-Україна, далеко не всі фракції підтримують такий союз.

"Одні - з ідеологічних міркувань. Інші розуміють, що їхні голоси знеціняться і з ними більше не стануть торгуватися за підтримку рішень, важливих для лінії партії", - йдеться в матеріалі.