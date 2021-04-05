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В "Батькивщине" готовы к коалиции со "Слугой народа", но с условиями

Новина українською → Украина, Понедельник 05 апреля 2021 10:09
В "Батькивщине" готовы к коалиции со "Слугой народа", но с условиями Фото: Юлия Тимошенко и Иван Ивченко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Еще в марте Юлия Тимошенко заявила о готовности ее фракции вступить в коалицию со "Слугой народа". При этом у "Батькивщины" есть определенные условия.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть".

Как отметил заместитель главы "Батьквищины" Вадим Ивченко, вопрос в том, готова ли фракция "Слуга народа" к коалиции с другими политсилами.

"Перед коалицией будет стоять вопрос формирования правительства и новой программы действий. У нас на сегодня уже есть готовая программа действий, готов "Новый курс", который мы презентовали во всех направлениях, и есть люди, которые будут его реализовывать", - отметил Ивченко.

В "Батькивщине" выдвигают свои условия нового союза: кардинальное изменение курса управления страной и пересмотр политики нового правительства. В нем Юлии Тимошенко может отойти кресло премьера.

"Любые союзы могут формироваться только на базе общих стратегических и идеологических подходов. Если мы сможем убедить правящую команду, что нужно пересмотреть вопросы стратегической собственности, отношения к земле, защиты граждан, это может быть хорошей основой для любых переговоров. Мы от них не отказываемся", - пояснил другой замглавы "Батькивщины" Иван Крулько.

Напомним, в "Слуге народа" не отрицают возможности коалиции с "Батькивщиной". Однако в президентской команде считают, что огромной помехой этому может стать различие во взглядах обеих партий.

Ранее РБК-Украина писало о том, какие рейтинги имеет Юлия Тимошенко и ее политсила "Батькивщина".

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Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть