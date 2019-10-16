Переговоры по Brexit продолжатся в четверг утром, - Sky News

Заключение соглашения по Brexit не произойдет до конца среды, 16 октября, переговоры продолжатся в четверг. Об этом сообщил источник в британском правительстве, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News.

Собеседник телеканала утверждает, что переговоры продолжатся в четверг утром, чтобы довести все планы по сделке до их завершения.

"Сделки по Brexit к сегодняшнему вечеру не будет", - приводит корреспондент Sky News слова неназванного источника в британском правительстве.

По словам собеседника телеканала, заключение соглашения уже близко, но конечной цели пока не достигли.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сделка с Евросоюзом об условиях Brexit почти достигнута, но "пока еще не все разногласия устранены".

К настоящему моменту стороны договорились о том, как будет осуществляться таможенный контроль на острове Ирландия и какую роль Ассамблея (однопалатный парламент) Северной Ирландии будет играть в определении действующих в Ольстере правил и нормативов.

В то же время пока не улажены вопросы, касающиеся порядка взимания НДС после Brexit.