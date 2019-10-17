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Переговоры по Brexit еще не достигли цели, - Меркель

Новости » В мире    17.10.2019 - 11:34
Переговоры по Brexit еще не достигли цели, - Меркель
 Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Меркель заявила о прогрессе в переговорах между Великобританией и ЕС

Великобритании и Европейскому союзу еще не удалось договориться о сделке по выходу Британии из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщила канцлера Германии Ангела Меркель, передает AFP.

По словам Меркель, переговоры между Великобританией и ЕС идут в позитивном направлении, хотя еще не достигли соглашения.

"Переговоры прогрессируют, но все еще не достигли цели", - сказала Меркель немецким парламентариям за несколько часов до решающего саммита в Брюсселе.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии отказалась поддерживать сделку по Brexit в ее нынешнем виде. Партий имеет 10 голосов в британском парламенте, где, в случае подписания соглашения с ЕС, будет проходить в субботу, 19 октября, голосование по ратификации соглашения. Для этого парламенту необходимо набрать 320 голосов из 650.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сделка с Евросоюзом практически достигнута. Как отметил Джонсон, сторонам удалось договориться о таможенном контроле на острове Ирландия и какую роль Ассамблея (однопалатный парламент) Северной Ирландии будет играть в определении действующих в Ольстере правил и нормативов.

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