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Переговори по Brexit ще не досягли мети, - Меркель

Новини » В світі    17.10.2019 - 11:34
Переговори по Brexit ще не досягли мети, - Меркель
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Меркель заявила про прогрес у переговорах між Великобританією та ЄС

Великобританії і Європейському союзу ще не вдалося домовитися про угоду з виходу Британії з складу ЄС (Brexit). Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає AFP.

За словами Меркель, переговори між Великобританією і ЄС йдуть в позитивному напрямку, хоча ще не досягли угоди.

"Переговори прогресують, але все ще не досягли мети", - сказала Меркель німецьким парламентаріям за кілька годин до вирішального саміту в Брюсселі.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Демократична юнионистская партія Північної Ірландії відмовилася підтримувати операцію з Brexit в її нинішньому вигляді. Партій має 10 голосів у британському парламенті, де, в разі підписання угоди з ЄС, буде проходити в суботу, 19 жовтня, голосування за ратифікацію угоди. Для цього парламенту необхідно набрати 320 голосів з 650.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що угода з Євросоюзом практично досягнута. Як зазначив Джонсон, сторонам вдалося домовитися про митний контроль на острові Ірландія і яку роль Асамблея (однопалатний парламент) Північної Ірландії буде грати у визначенні діючих в Ольстері правил і нормативів.

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