UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Переговоры Байдена и Путина в Женеве перешли в широкий формат

Автор: Дмитрий Левицкий

Президенты США и России, Джо Байден и Владимир Путин продолжили переговоры в Женеве. К переговорам лидеров двух государств присоединились другие члены американской и российской делегаций.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Как сообщил телеканал, о том, что переговоры Байден и Путина перешли в широкий формат, рассказал представитель Белого дома.

Начало переговоров в широком формате, как пишет российское агентство "ТАСС", подтвердила и пресс-служба Кремля. После того, как Байден и Путин завершили переговоры в узком составе, они пошли короткий перерыв.

"Переговоры в расширенном составе начались", - сказал представитель Кремля.

Напомним, переговоры Байдена и Путина в узком составе завершились в 16:19. Кроме двух президентов, в переговорах участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как писало РБК-Украина, после переговоров Байден и Путин не будут проводить совместной пресс-конференции, а встретятся с журналистами отдельно. Россия настаивала на том, чтобы совместная пресс-конференция состоялась, но Белый дом отказался.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДжозеф БайденпереговорыЖенева